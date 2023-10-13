Минэк РФ согласился возместить Крыму туристические потери

Любовь Смирнова .  
13.10.2023 16:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Туризм, Украина, Экономика


Крым в этом году стал единственным туристическим регионом, который потерял, а не нарастил турпоток. Поскольку это продиктовано объективными обстоятельствами, в Минэкономразвития внесено предложение компенсировать туристическому бизнесу выпадающие доходы.

Об этом на круглом столе «Об итогах летнего туристического сезона 2023 года и эффективности мер государственной поддержки организаций туристской отрасли» в Комитете Совфеда по социальной политике сообщил председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Крым в этом году стал единственным туристическим регионом, который потерял, а не нарастил турпоток....

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«В связи с геополитической обстановкой и транспортными ограничениями Крым в этом сезоне не досчитается 20-30% туристического потока по сравнению с прошлым годом. Ожидаемый турпоток составит 4,5-5 миллионов человек. Поэтому на днях там завершился приём заявок на федеральную выплату в размере четырёх МРОТ на каждого работника. Субсидию получат предприниматели, пострадавшие от снижения туристического потока в регионе.

Комитет по туризму также обращался в Минэкономразвития с просьбой возместить выпадающие доходы из федерального бюджета в качестве дополнительной поддержки крымского турбизнеса. Есть принципиальное согласие Минэко рассмотреть данный вопрос», – подчеркнул он.

Приток туристов этим летом отмечали Москва, Санкт-Петербург, Казань, Северный Кавказ и курорты Краснодарского края. В минусе в этом году оказались только курорты Крыма. При этом на фоне роста цен на туруслуги на 12% в коллективных объектах размещения фиксируют на 16% увеличение количества ночевок.

«Рост числа перевозок и количество бронирования имеют место, это говорит, что люди стали чаще путешествовать и стали больше тратить на туризм. Конечно, во многом это продиктовано и теми ограничениями, которые имеют место быть, но тем не менее, я считаю, что Минэкономразвития правильно и очень трезво делает ставку на расширение предложения, потому что сегодня основная задача наша при таком высоком спросе не разочаровать наших граждан и тех, кто приезжает в нашу страну для туристических целей», – заключил Тарбаев.

Напомним, по прогнозам потери курортного сезона в этом году составят 30% от прошлогоднего турпотока в 6 миллионов туристов. По официальным данным Крым с начала года посетили около 4 миллионов туристов, а по итогам можно рассчитывать на показатель 5 миллионов.

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