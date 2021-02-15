Минэнерго не в курсе, сколько газа в украинских подземных хранилищах

15.02.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

НАК «Нафтогаз» не предоставляет министерству энергетики данные про объемы «голубого топлива» в украинских подземных хранилищах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Радио Свобода» заявил экс-коммерческий директор НАК «Нафтогаз», исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, отвечая соответствующий вопрос.

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«Общие цифры. Непрозрачность заключается в том, что публика не знает, сколько газа «Нафтогаза» в подземках. Мало того, там тоже два режима – таможенный состав и нетаможенный состав. И этой информации нет. Мало того, я даже раскрою секрет, я спросил у своих сотрудников, потому что нужно было на Кабмин подавать документы. Минэнергетики сказал, что «Нафтогаз» даже Минэнергетики не предоставляет такие данные. Вот так, видите», – сказал Витренко.

При этом он обещает решить эту проблему, добавив, что «некоторые люди потеряли ощущение реальности».