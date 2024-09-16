Минэнерго Украины: Две недели мы не могли оправиться после ракетной атаки 2 сентября

Вадим Москаленко.  
16.09.2024 20:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


В начале сентября РФ нанесла самый мощный удар по украинской энергосистеме с начала проведения СВО.

Об этом на конференции в Киеве заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В начале сентября РФ нанесла самый мощный удар по украинской энергосистеме с начала проведения...

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«Две недели назад в понедельник это была наибольшая атака на украинскую инфраструктуру с начала полномасштабного вторжения. Были разные виды ракет, «Шахедов», также использовались новые варианты нападения. И приблизительно 4 миллиона украинцев сразу потеряли электроэнергию.

Естественно, это также касается разных регионов Украины, и приблизительно 13 дней ушло на то, чтобы возобновить поставки электроэнергии», – пожаловался Галущенко.

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