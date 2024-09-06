Минэнерго Украины: Эвакуация шахты из Покровска под почасовым наблюдением

Вадим Москаленко.  
06.09.2024 23:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Единственная на подконтрольной Киеву территории крупная шахта по производству коксующегося угля для металлургии, расположенная в Красноармейске (Покровске), находится на стадии «релокации».

Об этом говорили на заседании Верховной раде во время часа вопросов правительству, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственная на подконтрольной Киеву территории крупная шахта по производству коксующегося угля для металлургии, расположенная...

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«В контексте того, что фронт приблизился к городу Покровску вплотную, как у нас происходит и происходит ли вообще эвакуация шахты, оборудования в Покровске, крупнейшей угольной шахты в Украине? Мы все понимаем, что шахта – это сложный механизм и просто так ее не эвакуируешь, но просто, чтобы мы понимали, какая эвакуация сейчас», – беспокоился депутат Иван Батенко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что все меры приняты.

«Все нормативные юридические шаги по возможности и необходимости релокации оборудования и людей из шахт, которые находятся поблизости к линии фронта, правительством сделаны. Министерство энергетики все эти правительственные распоряжения получило и при необходимости будет принимать меры по релокации», – сказал Шмыгаль.

Его дополнил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

«Что касается релокации, у нас это происходит в соответствии с утвержденными графиками-планами. Безусловно, я не могу поделиться деталями, но по всем объектам оно происходит в контроле почасовом, я бы сказал. Потому что особенно сегодня там, где приблизилась линия фронта, это очень важно», – подчеркнул Галущенко.

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