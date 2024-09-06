Минэнерго Украины: Эвакуация шахты из Покровска под почасовым наблюдением

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Единственная на подконтрольной Киеву территории крупная шахта по производству коксующегося угля для металлургии, расположенная в Красноармейске (Покровске), находится на стадии «релокации».

Об этом говорили на заседании Верховной раде во время часа вопросов правительству, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В контексте того, что фронт приблизился к городу Покровску вплотную, как у нас происходит и происходит ли вообще эвакуация шахты, оборудования в Покровске, крупнейшей угольной шахты в Украине? Мы все понимаем, что шахта – это сложный механизм и просто так ее не эвакуируешь, но просто, чтобы мы понимали, какая эвакуация сейчас», – беспокоился депутат Иван Батенко.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил, что все меры приняты.

«Все нормативные юридические шаги по возможности и необходимости релокации оборудования и людей из шахт, которые находятся поблизости к линии фронта, правительством сделаны. Министерство энергетики все эти правительственные распоряжения получило и при необходимости будет принимать меры по релокации», – сказал Шмыгаль.

Его дополнил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.

«Что касается релокации, у нас это происходит в соответствии с утвержденными графиками-планами. Безусловно, я не могу поделиться деталями, но по всем объектам оно происходит в контроле почасовом, я бы сказал. Потому что особенно сегодня там, где приблизилась линия фронта, это очень важно», – подчеркнул Галущенко.