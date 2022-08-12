Минэнерго Украины: Катастрофы не случится, можно дальше расстреливать ЗАЭС

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Новости Украины

Говорить, что ракетные удары по Запорожской АЭС могут привести к катастрофе, подобной чернобыльской – манипуляция. Реакторы ЗАЭС настолько надежные, что выдержат даже цунами.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ректор – штука достаточно надежная. Он спроектирован так, чтобы на него мог упасть самолет, а выброса радиоактивных веществ не случилось. Поэтому говорить, что вот так просто что-то случится – тоже неправда. Да, безусловно, это не нормальная ситуация, когда войска стоят на станции. Да, безусловно, это сумасшествие, когда танки, БТР, загнанные в машинные залы станции и вместе с боекомплектом там находятся. Но одновременно нужно понимать, что те реакторы, которые есть в Запорожье, они совсем не такие, как были в Чернобыле, с которыми много параллелей проводят много журналистов, много людей далеких от атомной энергетики. Это совсем другие реакторы, с другим уровнем безопасности. Аналогичные по типу реакторы стояли в Фукусиме, только предыдущего поколения, с точки зрения обеспечения безопасности. Их накрыло цунами, и катастрофы не случилось. Фукусиму накрыло цунами полностью, снесло город, полностью накрыло станцию морской волной, и катастрофы не случилось», – уверял Харченко.