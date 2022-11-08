Минэнерго Украины: Мы перешли в режим выживания

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Новости Украины

Чтобы погрузить Украину во тьму, российскому правительству необходимо работать в три раза эффективнее.

Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил советник министра энергетики Украины Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, что выносливость украинской энергосистемы достаточна для того, чтобы предотвратить отключения Киева. Я не вижу никаких технических предпосылок к этой ситуации. По моему мнению, на сегодня Киев довольно крепкий в этом плане. Для того, чтобы довести его до блэкаута, правительство Москвы должно работать в три раза эффективнее, чтобы довести нас до этой ситуации. С другой стороны, мы должны быть готовыми к новым атакам, к таким ситуациям. Теперь сегодня абсолютно реалистично, что мы должны жить в ситуации выживания, а не в условиях комфорта», – заявил Харченко.

Он также сообщил о проблемах с восстановлением высокотехнологичных трансформаторов,

«Русские атаковали не все наши объекты энергетической инфраструктуры. Это было более 170 объектов в целом. Когда мы говорим о повреждении – 40% повреждений был уровень повреждения транспортной инфраструктуры, инфраструктуры для транспортировки. И 40% – это пиковый момент. Но через три часа этот уровень уже снизился до 39%, а через три дня уже до 33%. То есть первая волна восстановления длится около двенадцати часов. Это означает, что диспетчеры «Укрэнерго» и других распределительных компаний работают, чтобы восстановить энергоснабжение после этих атак. Они восстанавливают энергетическую инфраструктуру таким образом, чтобы подать электроэнергию хотя бы до 50-60% потребителей. Вторая волна восстановления может длиться до одного месяца. Она означает, что мы должны переустановить все поврежденное оборудование с имеющихся на Украине запасов. Я могу сказать, что 60-70% мы можем восстановить. Другие повреждения, которые на самом деле довольно сложные… мы говорим о высокотехнологичных трансформаторах и другом оборудовании. С этим ситуация намного сложнее. Даже в мирное время его производство от 9 до 18 месяцев, а иногда и дольше», – рассказал советник министра.