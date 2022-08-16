Минэнерго Украины: Требуем не считать газ российским
Российский газ, который получает Украина через якобы реэкспорт, не является российским, потому что на его молекулах не написано, чей он.
Такое оправдание в эфире интернет-канала «Исландия» озвучила советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Зеркаль заявила, что Украина отказалась от экспорта газа из России в 2015 году и с тех пор потребляет не ее газ.
«Мы не потребляем российский газ с 15-го года. И все эти сплетни о том, что эти молекулы, которые мы получаем, это и есть российский газ, – это манипуляция, потому что на молекуле не написано, российский это газ или это газ, который мы добываем из собственных месторождений, или это газ, который мы покупаем у Норвегии или на европейском рынке.
Мы потребляем газ, который не является российским, мы не покупаем у России», – заявила Зеркаль.
Спасибо!
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