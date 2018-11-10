Минет на сцене: Русскую классику превратили в извращение на сцене театра на Украине

10.11.2018, Харьков, Марк Старолисов

На малой сцене харьковского академического театра русской драмы им. Пушкина поставили порнуху! Ею во всех смыслах этого слова стала премьера спектакля «Герой нашего времени» в постановке Александра Середина.

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Впрочем, после воспоминаний Ляшко и высказываний Луценко с парламентской трибуны сношение и оральный секс на сцене вполне в украинском тренде. Те, правда, только говорят, а труппа академического театра ещё и показывает.

А теперь само представление. Итак, следом за Печориным мы попадаем в Тамань, которая оказывается нагромождением подписанных пыльных мешков. По задумке сценариста, Печорин летает из прошлого в настоящее, спасаясь от мента и вообразив себя Кроносом-Сатурном. Григорий Александрович настолько влюблен в дочь черкесского князя Беллу, что в кофре таскает голову убитой девушки из одной эпохи в другую. А в свободное от общения с правоохранительными органами время хранит её в стеклянной банке.

Режиссер Середин заставляет Мери-Ундину полюбить пораженного церебральным параличом Грушницкого. И вот тут-то началось… Причем все персонажи, независимо от пола, передвигаются по сцене в клетчатых юбках, глубокомысленно намекая на шотландское происхождение Лермонтова.

Печорин же затаскивает Мери-Ундину за мешки с синтетическим волокном (подразумевается контрабанда) и оттуда прямо в зрительный зал летят трусы и лифчик.

«Восстав обнаженными, они страстно изображают сексуальную прелюдию. В совершении бесшабашной и безграничной страсти нет ничего, вызывающего осуждение, наоборот, чем откровеннее ласки и движения, тем больше возможность возбуждения, длительность акта, удовлетворение и уверенность в прекрасном финале. Ведь это великолепно, когда у партнеров оргазм наступает одновременно – это сближает…

В следующей сцене, в тех же декорациях был изображен столь же натуралистичный минет. Только вот осталось неясным, кто его делал Печорину – княжна Лиговская или Ундина? За этим занятием и застал их неуравновешенный во всех проявлениях Грушницкий. От горя он залез в железную бочку, разделся догола и, повернувшись к нам спиной, показал свою задницу, для которой специально вырезали в емкости большую дыру. Но его задница после всего нами увиденного уже никого не удивила», — так описывает действие на сцене театральный критик Александр Анничев в местной газете «Время».

Сам театр описывает порнографию иначе – вот как его руководство смотрит на то, что творческий коллектив показывает зрителям члены со сцены.

«Постпостмодернизм, неизменно сопутствующий нашему времени, приобрел еще более причудливые, фантасмагорические очертания. Герои действуют в абстрактном, гротескном мире, все происходит здесь и сейчас… Пять частей романа Михаила Лермонтова слились воедино, чтобы мы ощутили, в каком мрачном безвременье оказался «Герой нашего времени». А есть ли выход?» – говорится в анонсе на сайте театра.

Харьковчанам, казалось бы, не привыкать к извращениям на сцене. За последние два десятилетия они успели повидать всякое.

Например, период, когда украинским театром им. Шевченко руководил Андрей Жолдак, поставивший «Месяц в деревне» Тургенева и «Один день Ивана Денисовича» Солженицына. Иван Сергеевич ни ответить, ни возмутиться не мог, а вот Александр Исаевич обиделся не на шутку и собирался вызвать профанатора в суд. У этого мэтра вместо текстов были эксцентрика и обнаженка.

На малой сцене того же театра режиссер Эдуард Безродный отметился попытками превратить голый зад актёра в стрелковое оружие. В общем, всякое бывало.

Отмечу только, что тогда за такое устраивали гастроли по всему миру и давали премии, а теперь это вышло из моды и не приветствуется в мире даже если исполнители – фольклорный ансамбль из Папуа Новой Гвинеи.

Но если эксперименты Жолдака и Безродного проходили в мирное и не ксенофобское время, то Сегедин творит тогда, когда издевательство над русской классикой вполне вписывается в политику Этнической чистки, проводимую украинскими властями. Перед Лермонтовым тот же Сегедин там же делал порно-версию булгаковской пьесы о последних днях Пушкина. «Совпадение? Не думаю».

Если он такой смелый, то почему бы ему не поставить в этой же манере спектакль о приключениях Тараса Шевченко или Леси Украинки с Ольгой Кобылянской? Можно также и поднять тему подвига представителей гей-сообщества в составе добровольческих батальонов. А вот не ставит почему-то! Так что кивать на «особый взгляд творца» не стоит.

Более того, и порнография, и беспомощность театральной труппы в постановке классического репертуара неминуемо ведут к закрытию русского театра в Харькове.

Так уже было в 20-е годы, когда большевики проводили тотальную украинизацию. Почти десятилетия в городе не было своего русского театра. Правда тогда свободно проходили гастроли столичных и ленинградских трупп, и граница по белгородской трассе не проходила…

А вот сейчас могут накрыть по полной программе. Причем, увы, за дело. Да хотя бы за минет на сцене академического театра.