Минфин хочет срезать на взлёте туристическую отрасль РФ

Минфин РФ хочет повысить субсидированную ставку для туристической отрасли до неподъемных 5%.

Это замораживает уже действующие проекты и ставит под угрозу реализацию программы по развитию внутреннего туризма в стране, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На пленарной сессии «Путешествие на Восток: возможности для инвесторов и туристов» в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке генеральный директор ООО «Васта Дискавери» Сергей Бачин, занимавшийся строительством туристических объектов в Сочи к Олимпиаде 2014 года, подчеркнул, что действующее постановление правительства предусматривает возможность субсидирования ставки от 3 до 5%.

«Это постановление мы все вместе пробивали долго, и два года назад наконец появилась возможность относительно дешёвого капитала для туристической отрасли, – Теперь мы слышим, что Минфин разрабатывает замечание к этому постановлению и что 5% это точка. То есть – уже не диапазон. И опять выясняется, что, например, нет бюджета на следующий год и следующий за ним. И как тогда Ростуризму выполнять свои условия? Куда-то надо ходить и что-то выпрашивать или выбивать? Это тоже странно, потому что если мы отправляемся в путь, наверное, одно из самых главных качеств – это доверие друг другу и принцип стабильности. Нельзя отправляться в путь и через два года менять условия работы».

Зарубежный опыт говорит о субсидировании аналогичных проектов в 1-2%, и эта норма распространяется на десятилетия. В российской экономике такой же порядок действует в сельскохозяйственной отрасли, который позволил при субсидировании в 1-2% за без малого 10 лет заполнить полки магазинов отечественной продукцией на 95%.

«В туристической отрасли мы только сделали один-два шага, и почему-то, «а давайте посмотрим, может быть туристической отрасль стала жирная, стоит на ногах?», – Это младенец, который ещё даже проекты нам не дал. Под 3,51% годовых мы только на строительной фазе находимся, мы даже ещё не построили, но мы же даже не сможем достроить, если нас сейчас начать подбрасывать наверх, – Помочь Ростуризму, наполнить бюджетом, чтобы те решения, которые уже приняты, адекватно продолжали работать».

Льготная банковская ставка с компенсацией за счет государства должна дать 26 тысяч новых гостиничных номеров к 2025 году. Повышение ставки заморозит уже начатые проекты, и достичь программных показателей Ростуризм не сможет.

«Я хочу на самом деле поддержать по процентной ставке, – заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. – Со стороны Ростуризма подтверждаю, что сегодня это самый востребованный инструмент поддержки инвестиций в туризме. У нас ни один капиталоёмкий проект не сможет реализоваться в сроки, которые нужны. Действительно, речь идёт о том, чтобы зафиксировать 5%. Мы настаиваем на том, что нужно оставить те условия, которые были изначально – диапазон 3 – 5%. Государство, когда что-то обещает, должно своё обещание выполнять».