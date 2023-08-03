Минфин не даёт России воспользоваться ростом цен на свою нефть – эксперт

Цены на российскую нефть в июле выросли и превысили 60 долларов, вопреки прогнозам западных экспертов. Это произошло благодаря солидарным действиям России и Саудовской Аравии.

Об этом в интервью телеканалу «Царьград» заявил научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В июле и августе идет одностороннее сокращение добычи в Саудовской Аравии на миллион баррелей в сутки. Россия также сократила добычу на 0,5 млн баррелей в сутки. Плюс у нас в августе анонсировано сокращение экспорта на 0,5 млн баррелей. Нужно еще посмотреть, ни одно ли это и то же сокращение. Но в любом случае – ограничение есть. Это само по себе подталкивает цены вверх. Плюс риск мировой рецессии отошел на второй план. В Китае восстанавливается спрос. Все это тянет цены наверх», – сказал Митрахович.

Одновременно, по его словам, дисконт, с которым Индия и Китай покупают российскую нефть предельно уменьшился. Однако Минфин РФ при оценке доходов в бюджет продолжает опираться на экспертизу британского агентства «Аргус», которое оценивает нефть значительно ниже, чем Петербургская сырьевая биржа.

«Если бы у нас все покупатели пришли на эту биржу, она была бы репрезентативной. Но пока – нет. Пока Минфин только обещает, что будет учитывать не оценки «Аргус», а внебиржевые сделки. Меня это удивило. Скорее всего, все-таки, будет какой-то механизм, который будет биржу учитывать. Логично развивать собственную систему оценки на базе бирж. Просто надо бы было на эту биржу завлечь покупателей. Это было бы самой логичной историей и перспективной. То, что у нас не получалось сделать в течение 20 с лишним лет», – сказал Митрахович.