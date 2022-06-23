Минфин ответил Совфеду, где всё золото России

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Россия не продает золото за рубеж, а только наращивает свои резервы.

Об этом в Совете Федерации заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я ответственно заявляю, что никакое золото РФ в никакую Англию не уходило. Оно все хранится на территории РФ в двух точках. Одна на Урале другая поближе. Это все охраняется очень надежно. Не просто будочка с охранником, все под контролем. Что касается экспорта, я не помню за 7 лет случая, чтобы золото из Гохрана вывозилось. Все эти годы мы только закупали и увеличивали запас. Мы продавали некоторое количество низкосортных алмазов и бриллиантов, некоторое количество старой советской ювелирки, которая оказалась в Госфонде. Она не имеет художественной ценности. Запасы в последнее время у нас только увеличиваются. Мы наращиваем объем хранения золота еще и потому, что оно является максимально ликвидным из всех ценностей, которые мы храним в Госфонде. Опасения беспочвенны», – сказал Моисеев.

Он уточнил, что в конце 80-х начале 90-х прошлого года было выдано золото частным компаниям для использования в производственных процессах.

«Часть этих компаний золото вернули, часть – нет. Но органы с этим работают, потихонечку возвращают», – заверил Моисеев.

Ранее депутаты от фракции КПРФ заявляли, что из России золото вывозится в течение последних двух лет. За 10 месяцев прошлого года якобы объемы вывоза золота составили 240,5 тонны. Это фактически равно объёмам добычи драгметалла в стране. При этом ЦБ прекратил закупку золота в золотовалютные резервы.

11марта Госдума РФ приняла изменения в действующее законодательство, разрешающие гражданам покупать золото за наличную валюту.