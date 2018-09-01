01.09.2018, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Украина, Финансы
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Минфин «поздравил» украинцев с Днем независимости новыми долгами



Чтобы избежать дефолта страны, Минфин Украины будет вынужден занимать на международных рынках под большие проценты, за что придется расплачиваться всем налогоплательщикам Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на рост экономики чуть не случился дефолт, он мог бы случиться завтра, 1 сентября, когда Минфин должен погасить по евробондам 500 млн долл. У правительства нет денег на валютном счету, именно поэтому Минфин 24 августа в срочном порядке одолжил 655 млн долл с выплатой в феврале 725 млн долл. То есть под 9,2%. Это он «поздравил» украинцев с праздником независимости и сказал, что теперь они будут переплачивать из своего кармана за бестолковую украинскую финансовую политику», – сказал он.

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