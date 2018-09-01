Минфин «поздравил» украинцев с Днем независимости новыми долгами

01.09.2018, Киев, Игорь Петров

Чтобы избежать дефолта страны, Минфин Украины будет вынужден занимать на международных рынках под большие проценты, за что придется расплачиваться всем налогоплательщикам Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экономист Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на рост экономики чуть не случился дефолт, он мог бы случиться завтра, 1 сентября, когда Минфин должен погасить по евробондам 500 млн долл. У правительства нет денег на валютном счету, именно поэтому Минфин 24 августа в срочном порядке одолжил 655 млн долл с выплатой в феврале 725 млн долл. То есть под 9,2%. Это он «поздравил» украинцев с праздником независимости и сказал, что теперь они будут переплачивать из своего кармана за бестолковую украинскую финансовую политику», – сказал он.