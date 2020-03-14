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14.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Медицина, Религия, Россия, Финансы
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Минфин: России больше вредит коронавирус, а не падение цен на нефть




Для экономики России большие риски несут последствия эпидемии корнавируса, а не падение цен на нефть. Об этом на заседании Совета Федерации заявил министр финансов Антон Силуанов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если падают цены на нефть, мы защищены от изменения бюджетных планов. И в целом экономика у нас адаптирована. Нефтегазовые компании в последние годы накопили хорошие «подушки безопасности», когда цены находились на высоких отметках.

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А вот вопрос коронавируса гораздо больше влияет на ситуацию в экономике. Потому что это касается целого ряда отраслей – перевозчиков, туризм, торговля, это гораздо сильнее влияет на динамику экономического развития», – сказал Силуанов.

Тем не менее, он заверил, что инфляция в России будет находиться в ранее установленных коридорах – около 4% в год.

Силуанов уточнил, что при нынешнем падении цен на нефть доходы России сократятся на 2 трлн рублей. Однако значительную часть из этой суммы планировалось направить на пополнение Фонда национального благосостояния.

«Все обязательства будут выполнены, ресурсы на это есть», – сказал министр.

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