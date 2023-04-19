Минфин схитрил, напугав страну «падением» нефтяных доходов – Симонов

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Мартовские драматические заявления Минфина России о падении нефтегазовых доходов на 46% связаны с тем, что он хочет увеличить налогообложение нефтяных компаний, и не соответствуют реальной ситуации.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минфин активно рассказывал про падение доходов: мы не добираем, дефицит бюджета. Хотя на самом деле налог на добычу полезных ископаемых на нефть, на конденсат, экспортные пошлины на нефтепродукты за первые три месяца 2023 года ниже показателя 2022 года (он был уникален с точки зрения цен), но выше показателей 2021, 2020, и 2019 годов. Сейчас государство собирает с нефтяников денег больше, чем в прошлые годы. Нет никакой катастрофы с провалом нефтяных рентных сборов», – отметил Симонов.

Он прогнозирует, что с апреля доходы государства увеличатся не только из-за увеличения налогов, но и из-за новой системы исчисления цены на нефть (ранее она вычислялась британским агентством «Аргус» на основе не несуществующих европейских поставок). Кроме того, для бюджета очень выгоден низкий курс рубля, «отвязанный» от цены на нефть».

«На самом деле надо взять нынешние цены и помножить на курс рубля. И тогда вы обнаружите, что нефть стала стоить дороже 5 тыс рублей за баррель. В попугаях удав гораздо длиннее. Дешевого рубля гораздо больше можно впихнуть в бочку нефти. И бюджет исполнить гораздо проще с дешевым рублем», – сказал Симонов.