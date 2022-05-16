Минфин Украины: Нам осталось 3 месяца до болезненных мер

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Новости Украины

В случае продолжения боевых действий ещё на 3-4 месяца, Украину ожидает повышение налогов и другие «болезненные меры» в виде сокращения бюджетных расходов – зарплат, пенсий и соцвыплат.

Об этом в интервью «The Economist» заявил министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, ежемесячный дефицит финансов составляет примерно 5 миллиардов долларов и большим бременем являются зарплаты военным. Пока что украинское правительство выпускало и продавало военные облигации, занималось внешними заимствованиями и допечатыванием денежной массы, однако уже к осени все эти методы могут исчерпаться.

«Если война продлится больше, чем еще три-четыре месяца, потребуются болезненные меры, в том числе резкое повышение налогов и резкое сокращение расходов», – сказал Марченко.

Слова главы минфина Украины для «ПолитНавигатора» прокомментировал экономист Александр Дудчак.

«Сейчас сложно сказать, какая территория останется под контролем Киева через 3-4 месяца. С сокращением этой территории снижаются для Киева бюджетные расходы в абсолютном измерении – украинские власти прекращают какие-либо перечисления гражданам, как только очередной населенный пункт переходит под контроль ВС РФ. Но уменьшается и ресурсная база для сбора налогов. Скорее всего, вскоре прекратят и выплаты пенсий, отпускных и прочие выплаты для тех, кто покинул страну, как беженец – в Киеве могут решить, что это уже забота принимающей стороны», – заявил Дудчак.

По его словам, уже через 3-4 месяца будет понятно, насколько реальна проблема голода для оставшегося населения и успеют ли вывезти из страны все запасы продовольствия «союзники» Украины.

«Для Запада расходы могут значительно снизиться (если не будет прямого вооруженного участия на стороне Киева), в связи с тем, что к тому времени будет гораздо меньше людей, которым можно будет нацепить на шею автомат», – добавил эксперт.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царёв считает, что во многом заявления Марченко – игра на западную публику.

«Понятно, что министр финансов Украины специально драматизирует ситуацию, выпрашивая помощь. Но то, что жизнь на Украине кардинально ухудшится – это факт», – написал на своём тг-канале Царёв.