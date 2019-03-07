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07.03.2019, Киев, Игорь Петров
 
Политика, Украина, Финансы, Экономика
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Минфин Украины уличили в провокации и грязной афере

Министерство финансов Украины выпускает ценные бумаги под высокую ставку, которые покупают приближенные к власти люди, а производство не может получить доступные кредиты.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший заместитель председателя НБУ Ярослав Солтис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть провокаторы, которые делают провокации. Прежде всего это выпуск ценных бумаг Минфина под 19% годовых. Позавчера разместили ценных бумаг на 19,5% годовых, почти 6 млрд. грн. Это при стабильной гривне. Представляете доход? Сегодня бизнес рад, когда зарабатывает 10-12%. А те, кто имеет деньги, имели в виду этот бизнес. Бизнес – это риск. Они вкладывают свои деньги в ценные бумаги.

Я думаю, это люди приближенные к власти. Они в Украине получают 20% в долларах. Нет ни одного государства с такими доходами в ценных бумагах. Поэтому мы должны агитировать руководство Нацбанка уменьшить ставку, чтобы производство с реальной добавленной стоимостью могло получать кредиты под 5-7%, а не под 25-30%», – сказал Солтис.

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