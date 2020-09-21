21.09.2020, Киев, Игорь Петров
 
Запад, Коррупция, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
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Минфин в сговоре с международными спекулянтами преступно обманул Украину – экс-министр


Минфин Украины выкупил часть долговых обязательств, выпущенных под «реструктуризацию» внешнего долга, проведенную при Яресько, по ценам выше номинала, дав заработать держателям этих бумаг.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил Виктор Суслов, экс-министр экономики Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украину заведомо обманули, в том числе американка Наталка Яресько, которая была у нас министром финансов. Она сознательно действовала против интересов Украины, в интересах т.н. фондов-стервятников, которые разорили много развивающихся стран, загнали их в неподъемные долги. Это ее была работа – выпуск этих варрантов (долговых обязательств).

Надо было бы даже в судебном порядке отменить этот выпуск, доказать, что это – преступление в отношении Украины, что это был обман, проведенный иностранной гражданкой по отношению к Украине.

Но правительство пошло по другому пути. Хочу напомнить, что на протяжении последних двух месяцев украинский Минфин выкупил несколько сот миллионов долларов эти варрантов, ценных бумаг, причем по цене выше номинала. Так что наш Минфин подыгрывает нашим кредиторам, которые хотят заработать на Украине большие деньги», – заключил Виктор Суслов.


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