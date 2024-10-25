«Мини-Китай» для Америки: Европа готовится к торговой войне с США в случае прихода Трампа в Белый дом

Сергей Рыжов.  
25.10.2024 09:15
  (Мск) , Москва
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Дзен, ЕС, Политика, США, Торговля, Экономика


Французское Agence France-Presse  обеспокоено радикальными взглядами Дональда Трампа в отношениях с Евросоюзом. Как нговорится в материале агентства,  менее, чем за две недели до выборов в США Трамп назвал Евросоюз “мини-Китаем” в контексте торговых отношений.

“Они не берут наши машины, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, ничего не берут. У вас дефицит в 312 миллиардов долларов с ЕС. Знаете, ЕС – это мини-Китай, не такой уж даже и мини”, – приводит агентство AFP слова Дональда Трампа.

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Французское Agence France-Presse  обеспокоено радикальными взглядами Дональда Трампа в отношениях с Евросоюзом. Как нговорится...
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По данным Евростата, дефицит торговли товарами США с Евросоюзом в прошлом году составил 157,9 млрд евро, что эквивалентно 170,54 млрд долларов, отмечает AFP.

Согласно исследованию Института немецкой экономики в Кельне (IW), если Трамп повысит тарифы до 20%, как обещает сейчас, убытки Германии могут за четыре года составить 180 млрд евро при падении ВВП страны на 1,5% в 2028 году, 

В то же время исследователи IW пришли к выводу, что ответная реакция Брюсселя будет значительно более разрушительна для США, чем для Евросоюза.

“Поэтому ЕС и Германия могли бы сравнительно уверенно угрожать ответными мерами”, – полагают эксперты.

Politico со ссылкой на свои источники также подтверждает, что ЕС готовится к возможной торговой войне с США в случае победы Трампа.

“В 2018 году, когда Трамп был президентом, он ввел пошлины на сталь и алюминий из ЕС и пригрозил ввести пошлины и на экспорт европейских автомобилей”, – напоминает издание.

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