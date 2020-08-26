Миниханство в центре России. Первому президенту Татарстана ставят памятник при жизни, второй избирается на третий срок

26.08.2020, Москва, Вадим Егоров

В селе Аняково Актанышского района, где родился первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев, был открыт парк « В гостях у Бабая», посвященный знаменитому земляку.

Шаймиев, после ухода с поста президента занимающий пост Государственного советника, лично присутствовал на открытии парка и бюста себе.

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Торжественная церемония открытия парка в Аняково прошла сегодня в первой половине дня. В парке установлен бюст Шаймиеву, информационные стенды, озвученные его голосом, повествующие о доме его детства, о лошадях, которых он любит с ранних лет, об играх его детства.

Также комплекс украшен фонтаном и каскадом прудов, символизирующих то, что в советское время будущий президент Татарстана был министром мелиорации ТАССР, арт-объектом «Семейное древо Шаймиевых», шахматным городком (госсоветник поклонник этой игры). Сам парк носит название «Бабайда кунакта» (В гостях у Бабая), поскольку «бабай» (дед) – негласное прозвище Шаймиева в народе.

В церемонии открытия принял участие и действующий президент Татарстана Рустам Минниханов:

«Открытие бюста Минтимеру Шариповичу Шаймиеву – это не просто дань уважения нашему выдающемуся современнику, оно несет важную идеологическую составляющую, жизненный путь Минтимера Шариповича – это яркий пример для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах надо воспитывать молодое поколение настоящих патриотов… От себя лично, не как от президента, а лично, хочу сказать спасибо Минтимеру Шариповичу, вы – наш учитель», – сказал лидер Татарстана.

При этом именно Шаймиев в первой половине 90-х во главе бывшей национальной партноменклатуры едва не вывел Татарстан из состава России, целенаправленно отказываясь подписывать федеративный договор, позиционируя республику как суверенное государство.

В те времена Татарстан закрыл внутренний рынок от товаров из других российских регионов, руководящие посты в республике заняли исключительно представители «титульной» национальности при том, что русские в республики на тот момент составляли половину населения региона.

В Татарстане в те годы никогда не отмечали «Дни России», татарские националисты свободно проводили массовые русофобские шествия с требованием «Убить империю», официальные издательства печатали книги «национальной интеллигенции», пропитанные аналогичными идеями. В школах Татарстана вытеснялся русский язык.

Ситуация изменилась после прихода к власти Владимира Путина: федеральный центр принудил Казань привести республиканское законодательство в соответствие с федеральным.

При этом Москва щедро дотировала регион, благодаря чему тот во многом стал одним из ведущих в России. Сам Шаймиев из оппонента федеральной власти со временем превратился в доверенное лицо Владимира Путина на выборах в 2018 году.

При этом некоторые остаточные явления периода «суверенитета» по-прежнему сохраняются. Многие исторические православные объекты и по сей день не переданы Церкви. Например, Введенская церковь Казанского кремля и по сей день стоит без креста, в ней располагается «Музей государственности Татарстана и татарского народа».

Помимо этого Татарстан остается единственным субъектом Российской Федерации сохранившим институт президентства. И 13 сентября, в единый день голосования в России, в республике пройдут очередные выборы президента Татарстана, причем, на этот пост уже в третий раз от партии «Единая Россия» будет баллотироваться Рустам Минниханов.

Помимо действующего президента в выборах примут участие еще четверо кандидатов, которые, впрочем, не стесняясь, заявили о своей поддержке Минниханова, признав, что являются исключительно техническими кандидатами.

При этом полмесяца назад Вахитовский суд Казани осудил известного общественника, председателя Общества русской культуры Татарстана Михаила Щеглова за « возбуждение ненависти по признакам национальности», оштрафовав его на 10 тыс. рублей по иску гендиректора республиканской государственной телекомпании «ТНВ» Ильшата Аминова. Русскому активисту вменили в вину то, что он публично заявлял о том, что деление России на национальные республики по подобию СССР несет в себе потенциальную угрозу единству страны.