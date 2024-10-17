Минимум восемь стран НАТО против членства Украины

Анатолий Лапин.  
17.10.2024 11:22
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


Настойчивое желание Украины стать членом НАТО невыполнимо, поскольку она не соответствует стандартам блока.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Настойчивое желание Украины стать членом НАТО невыполнимо, поскольку она не соответствует стандартам блока. Об...

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«Есть определенные принципы, прецеденты и прочие моменты, которые говорят о том, что существуют определенные процедуры принятия той или иной страны в НАТО – с кавалерийского наскока еще никого там по политическим мотивам не принимали за 1-2 месяца, это первое. Второй момент – существуют определенные правила, которые гласят, что, если на территории государства существуют незавершенные конфликты, это государство не будет принято в НАТО, поскольку незавершенность конфликта втягивает в этот конфликт остальные государства-члены НАТО», – сказал эксперт.

«Третий момент говорит о том, что государство, прежде, чем вступать в НАТО, должно демонстрировать не только военные показатели, но и показатели экономические, потому что существуют определенные стандарты, которые характерны для тех или иных государств. Украина не соответствует даже близко этим стандартам. Так что говорить сегодня о принятии Украины в НАТО можно только в жанре научной фантастики. По имеющимся у меня данным, на сегодняшний день минимум восемь государств из 30 в НАТО категорически против членства Украины в НАТО», – заявил Бондаренко.

Напомним, что вступление Украины в НАТО стоит первым пунктом «плана победы», озвученного накануне президентом страны Владимиром Зеленским.

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