Минируют школы – руководство подконтрольного Киеву Донбасса готовится к спешной эвакуации

Подконтрольные Киеву регионы Донбасса, такие как Северодонецкий район, готовятся к немедленной эвакуации на случай полномасштабной войны.

Соответствующее решение подписано руководителем Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александром Стрюком, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С целью надлежащей организации, подготовки и проведения эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон вооруженного конфликта на территории Северодонецкой городской территориальной громады… прошу ускорить предоставление перечня сборных пунктов эвакуации для сбора и регистрации эвакуированного населения городов и организации его вывоза», – говорится в документе.

В решении также говорится о создании оперативной группы на случай возникновения необходимости немедленного проведения эвакуации.

Документ прокомментировал перешедший на сторону ЛДНР бывший советник Министерства обороны Украины Алексей Селиванов, который и опубликовал в своём Telegram-канале текст решения.

«В Северодонецке уже кипиш. С компьютеров администрации сливают приказ об эвакуации. Местные менты и даже СБУшники готовятся перейти на сторону освободителей (у некоторых припрятаны Русские флаги!).

Зато приехавшая из Киева спецура минирует школы. Если фронт покатится в сторону Северодонецка – школы взорвут, чтобы обвинить Россию в обстрелах», – написал он.