14.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Министр-американка вспомнила, как год назад помощник Ляшко предлагал ей взятку в виде квартиры

Исполняющая обязанности министра здравоохранения, гражданка США Ульяна Супрун обратилась к Национальному антикоррупционному бюро из-за предложения взятки от помощника народного депутата более года назад, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом она написала в Facebook, также подтвердила эту информацию пресс-служба ведомства.

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7 марта детективы НАБУ провели обыски дома у помощника Олега Ляшко Олега Богачева, а также дома и на работе у мэра Вишневого Ильи Дикова. Речь шла якобы о деле про предложение взятки Ульяне Супрун.

«Более года назад один из помощников народных депутатов предложил мне взятку в виде квартиры за то, чтобы я, пользуясь служебным положением, помогла медицинскому учреждению получить дорогостоящее оборудование», — написала теперь Супрун.

«На следующий день обратилась к детективам НАБУ с заявлением о признаках преступления. Позже я и мой внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы задокументировать все», — добавила руководитель Минздрава.

Супрун уточнила, что «к дальнейшим встречам с помощником народного депутата присоединился и мэр города, который подтвердил намерение взятки в виде квартиры».

«Квартиру предложили оформить на моего внештатного советника, который сыграл роль доверенного лица», — отметила чиновница.

По словам Супрун, МОЗ «всегда готово помочь общине» получить оборудование, каким бы дорого стоящим оно ни было, — «если в нем действительно есть необходимость».

«В стране действуют многочисленные международные фонды, программы донорской поддержки, в бюджетах городов и общин накоплены существенные бюджетные резервы. Поддерживать запросы от городов и медицинских учреждений на получение необходимого оборудования — часть наших обязанностей. Для их выполнения предлагать должностным лицам взятки ненужно», — заявила и.о. министра.

В свою очередь, МОЗ заявил, что предложения взятки дискредитируют работу правительства и не дают восстановить доверие общества к государственной службе и чиновникам.

«За всю историю независимой Украины не было доведенных до решения суда дел, открытых по статье 369 Уголовного кодекса Украины „Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу“ с участием руководителей министерств», — отмечают в министерстве.

Министерство заявило о поддержке детективов НАБУ и прокуроров Антикоррупционной прокуратуры в борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Отметим, в этом смысле министр-американка идет в русле политики США, также выдавших вышеупомянутым украинским антикоррупционным ведомствам карт-бланш.