12.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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«Министр больной»: Стець вновь угрожает запретить «ПолитНавигатор»

Министерство информационной политики Украины в очередной раз заявило о намерении инициировать закрытие доступа Интернет-пользователей к сайту «ПолитНавигатор».

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Перечень запретных сайтов, куда включен и «ПолитНавигатор», опубликован по запросу агентства «Интерфакс-Украина».

В список вошел 21 ресурс.

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В частности, в предлагаемом перечне названы: dan-news.info, admin-gorlovka.ru, dnr24.su, gorlovka.today, golospravdy.com, s-narodom.ru, politnavigator.net, riafan.ru, dnr-hotline.ru, genocid.net, miaistok.su, dnr24.com, republic-tv.ru, ruskline.ru, dnipress.com, kianews24.ru, c-eho.info, crimea.ria.ru, c-inform.info, komtv.org и gazetacrimea.ru.

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В Мининформполитики назвали причины, по которым следует запретить эти сайты в Украине: ч.2 ст.109 Уголовного кодекса (публичный призыв к насильственному изменению или свержению конституционного строя, либо к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий).

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“Следующим шагом, в случае позитивного вывода экспертного совета и соответствующих рекомендациях, перечень будет передан правоохранительным органам для установления факта совершения правонарушения и соответствующего реагирования в пределах компетенции”, – подчеркивается в ответе министерства.

Напомним, что впервые власти Украины официально анонсировали введение жесткой цензуры в Интернете год назад. В частности, чиновники обещали запретить доступ пользователей Сети к СМИ, поддержавшим Русскую весну и критикующим режим, пришедший к власти в Киеве в результате государственного переворота. Такие планы тогда озвучил министр информации Украины Юрий Стець.

Недавно Стець упал в обморок на публичном мероприятии. «Извините, пожалуйста, министр больной. Для нас – это норма. Просим понять этот момент», – сказала ведущая, пока Стеця выводили под руки.