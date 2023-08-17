Министр ельцинской поры рассказал, чем замещается экспорт нефти и газа

Елена Острякова .  
17.08.2023 18:28
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Сельское хозяйство, Торговля, Финансы


Россия наращивает экспорт продуктов питания, чтобы восполнить падение валютных поступлений от продажи нефти и газа, которые сократились на 50%.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, бывший в 1998 году министр труда и соцразвития РФ Сергей Калашников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия наращивает экспорт продуктов питания, чтобы восполнить падение валютных поступлений от продажи нефти и...

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«Если брать продовольственную группу, то мы сейчас вынуждены максимально стимулировать из-за нехватки валюты вывоз продуктов питания за границу. Цены на продукты питания растут во всем мире. В этой связи торговать продуктами питания становится выгодным. Сегодня мы делаем большие поставки во Вьетнам, в Иран, Египет и в целый ряд стран», – сказал Калашников.

При этом экс-министр-либерал взялся прогнозировать дефицит продуктов в России и рост цен на них.

«Чем больше мы вывозим продовольствия, тем его меньше становится в стране. Мы уже ощущаем дефицит определенных групп товаров. Это естественно ведет к повышению цены на продукты питания», – пугает Калашников.

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