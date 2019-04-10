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10.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Транспорт, Украина
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Министр-идиот Омелян украинизировал морской порт

Кабинет министров переименовал крупнейший порт Украины «Южный» в Одесской области в «Пивденный», передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом на своей странице в Facebook написал скандально известный министр инфраструктуры Владимир Омелян.

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«Чтобы никого не разделяли вопросы языка, истории и веры, сегодня на заседании Кабинета Министров поставили точку в декоммунизации и дерусификации украинских морских портов. Крупнейший морской порт Украины «Южный» переименован в «Пивденный», — написал он.

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