Министр иностранных дел Израиля лично выразил благодарность Путину

23.01.2020, Иерусалим, Владимир Гладков

Глава МИД Израиля Исраэль Кац, встречая в аэропорту президента России Владимира Путина, лично поблагодарил его за освобождение советскими войсками концлагеря Аушвиц.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал», – обратился Кац к российскому лидеру.

Напомним, что сегодня в Израиле пройдет форум памяти жертв Холокоста.