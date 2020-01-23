23.01.2020, Иерусалим, Владимир Гладков
 
Израиль, Политика, Россия
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Министр иностранных дел Израиля лично выразил благодарность Путину

Глава МИД Израиля Исраэль Кац, встречая в аэропорту президента России Владимира Путина, лично поблагодарил его за освобождение советскими войсками концлагеря Аушвиц.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хочу вас поблагодарить за то, что Красная армия освободила концлагерь Аушвиц. Я лично хочу поблагодарить вас за освобождение Аушвица, потому что моя мать была в этом концлагере. Мы, те, кто были освобождены, знаем, кто это сделал», – обратился Кац к российскому лидеру.

Напомним, что сегодня в Израиле пройдет форум памяти жертв Холокоста.

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