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Оттава поддерживает борьбу против российских коллаборационистов, дестабилизирующих ситуацию в Молдове.

Это следует из письма министра иностранных дел Канады Мелани Жоли в адрес руководства Молдовы по запросу пропагандистского портала podul.md, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В октябре 2023 года Канада объявила о дополнительных санкциях против российских коллаборационистов в Республике Молдова, чтобы дать четкий сигнал злоумышленникам и организациям о том, что неспровоцированное и неоправданное крупномасштабное вторжение Путина на Украину не останется безнаказанным», – говорится в письме, подписанном министром иностранных дел Канады Мелани Жоли.

Согласно письму, «страны-единомышленники, такие как Канада и Республика Молдова, продолжат работать вместе над борьбой с угрозами со стороны злонамеренных субъектов и учиться друг у друга тому, как лучше всего реагировать на дезинформацию, дестабилизацию и другие виды внешнего вмешательства».

Публикация данного письма главы внешнеполитического ведомства Канады вызвала негативную реакцию со стороны молдавской оппозиции. Лидер блока «Победа», политэмигрант Илан Шор считает это послание ещё одним свидетельством постоянного внешнего вмешательства в дела страны.

«И дня не проходит, чтобы очередной западный политикан не сунул свой нос в дела Молдовы. Санду устроила для них настоящий проходной двор, вот и министр иностранных дел Канады свободно угрожает “российским коллаборационистам”», — заявил Шор.

Политик напомнил, что нынешний режим PAS в Молдове жестко прессингует оппозицию, нарушая законодательство и конституционные нормы.

«Такая у нас «свобода»: если ты за ЕС — тебе все, а если предложил альтернативу, то тюрьма и санкции. Единственные коллаборационисты у нас в стране — это румынская пятая колонна. А вообще, наш выбор не вашего ума дело, госпожа министр», — ответил Шор на официальное заявление Оттавы.