12.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Культура, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Цензура
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Министр культуры Украины обвинил Нацсовет и силовиков в избирательном подходе к россиянам


Украина не должна запрещать фильмы с советскими или российскими актерами лишь из-за того, что они посещали Крым.

В ином случае, надо запрещать тогда и все книги, в которых фигурируют люди, побывавшие в Крыму после 2014 года.

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Об этом в эфире телеканала «Громадське» заявил новый министр культуры, экс-депутат Рады и бывший глава медиахолдинга «1+1» Александр Ткаченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Ткаченко, эти люди не представляют опасности для украинской государственности.

«Скажите, люди, которые ездят из Украины в Крым, они поддерживают аннексию Крыма? А почему мы делаем вывод, что российские актеры или еще кто-то по формальным причинам приехали на территорию Крыма, и не могут попасть в Украину…

Относятся к категории людей, которые не могут быть показаны в фильмах? Например, в фильмах Романа Балаяна, снятых Бог знает когда с советскими актерами? Я не считаю, что эти люди поддерживают агрессивную аннексию Крыма, что они являются врагами для Украины, представляют угрозу Украине аж до той степени, что нужно запрещать их фильмы тут.

Давайте запрещать огромное количество книжек, в том числе людей, которые ездили в Крым. Их же не запрещают, они издаются. Почему такой избирательный подход?», – заявил Ткаченко.

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