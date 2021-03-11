Министр культуры выругалась матом в прямом эфире на совещании в Крыму

11.03.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская разразилась нецензурной бранью во время совещания у Сергея Аксенова, где обсуждался ход выполнения программы восстановления полуострова после пребывания в составе Украины.

Мероприятие транслировалось в прямом эфире на телеканале «Крым 24». Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», инцидент произошел в то время, как Новосельскую подключили к заседанию по видеосвязи.

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– Е… твою мать. Поставили как обезьяне, – раздалось внезапно из динамиков в зале заседания.

– Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Вы что, вообще, что ли? Коллеги, это что такое? Михаил Анатольевич, расследование служебное проведите, – опешил глава республики Сергей Аксенов.

– Извините, пожалуйста, извините, ради Бога! Коллеги, извините, пожалуйста, у меня машина отключилась, Сергей Валерьевич. Извините, ради Бога, – попыталась оправдаться Новосельская.

– Отключилась машина, – с досадой прокомментировал Аксенов.

Арина Новосельская родилась в 1976-м году в Екатеринбурге, в Крыму проживает с 1979-го года. В 1995-м гона окончила Симферопольское музыкальное училище им. П.И. Чайковского с отличием, в 2004-м стала кандидатом наук, защитив диссертацию по теме «Эстетическое воспитание», с 2004 по 2006 годы работала директором школы эстетического воспитания. На госслужбе с 2009-го года – именно тогда она была назначена на должность замминистра культуры еще украинской Автономной республики Крым. С июня 2013 года по февраль 2014 года руководила Крымским академическим театром кукол.

Арина Новосельская – последний оставшийся с 2014-го года министр при новом российском правительстве. Супруга министра украинские СМИ называли близким к группировке «Сейлем».