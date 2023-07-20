Министр МЧС: радиационная угроза будет максимальной

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МЧС РФ при оценке имеющихся в регионах сооружений по защите от радиационной опасности исходит из того, что угроза будет максимальной.

Об этом в Совете Федерации заявил министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы исходим из того, что угроза будет максимальной. Эти расчеты у нас есть. Работают НИИ. Есть прогнозы практически на каждый населенный пункт или регион. При определенной степени секретности мы готовы поделиться предполагаемыми зонам распространения таких облаков. Мы будем ходатайствовать о том, чтобы привести в порядок все эти объекты и сооружения», – сказал Куренков.

По его словам, министерство уже провело анализ защитных сооружений в приграничных регионах и готовится провести его по всей территории РФ.