Министр обороны Албании: Вторжение на Украину отразится на Балканах

11.02.2022  09:11 (Мск), Белград
Алексей Топоров.  
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Албания, Балканы, Босния, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Министр обороны Албании Нико Пелеши заявил, что такие страны, как Сербия или Босния и Герцоговина могут быть «политически затронуты» в случае вторжения России в Украину.

Об этом албанский министр заявил Euronews, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр обороны Албании Нико Пелеши заявил, что такие страны, как Сербия или Босния и...

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«Вторжение России на Украину повлияет на внутреннюю политику некоторых стран региона, в том числе на политические процессы между Белградом и Приштиной, – сказал Пелеши. – Актуальные и все еще открытые вопросы на Балканах, такие как северное Косово, диалог между Белградом и Приштиной, могут быть затронуты, если произойдет военное нападение».

При этом министр обороны Албании оговорился о том, что не хотел бы думать о последствиях «российского вторжения», как о «боях между армиями и противостоянии государств».

«Я веду речь о влиянии на внутриполитическую ситуацию в таких странах, как Сербия, которые находятся под влиянием России. У нас есть горячие точки, такие как север Косово. Албания связана с конфликтом, который может произойти в Косово, мы с ними. Я говорю о политических конфликтах, о срыве политических процессов», – подчеркнул Пелеши.

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