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16.11.2021 18:17
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия
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Министр обороны Белоруссии о российских базах: А зачем они здесь нужны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин считает, что российские военные базы на территории страны не...

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин считает, что российские военные базы на территории страны не нужны.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, передает корреспондет «ПолитНавигатора».

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«Скажу словами нашего президента: а зачем они нам здесь нужны? Если у нас есть Союзное государство, у нас есть понятие региональная группировка войск, в которую входят все вооруженные силы Беларуси и часть сил и средств от РФ, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, то вот же Россия – совсем рядышком, они все будут у нас на территории. А размещать дополнительно авиационные или еще какие-то базы не нужно.

Наши соседи, не стесняясь, размещают базы, а мы почему-то… Потому что они нам здесь действительно не нужны. Мы выработали другой механизм с нашим стратегическим союзником. Мы готовим свои вооруженные силы в рамках учебно-боевых центров, где организовываем совместное дежурство, изучаем технику, опыт, где-то своим делимся. Поэтому никаких баз не будет, но если понадобится, здесь, как сказал президент, будет хоть вся российская армия. За свою землю мы будем стоять намертво и никому не позволим разговаривать с нами с позиции силы», – сказал Хренин.

В 2019 году Россия предлагала Белоруссии создать свою базу ВВС. Однако Минск отверг это предложение. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это «неприятным эпизодом».

После Беломайдана и политического кризиса, в котором Россия поддержала Белоруссию, появилась надежда на то, что Минск изменит свою позицию по данному вопросу.

В качестве вероятной локации российской авиабазы назывался аэродром в Мачулищах. Там заменили плиты взлетно-посадочной полосы. В советские времена там располагались тяжелый бомбардировочный авиаполк и смешанная эскадрилья ПВО. В марте военнослужащие Белоруссии и России отработали в Мачулищах элементы совместного десантирования.

Ранее Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о совместном дежурстве с участием российских самолетов, используя опыт 2014 года, когда проходил ЧМ по хоккею.

В разгар миграционного кризиса два самолета ТУ-22М3 воздушно-космических сил России осуществляют ежедневное патрулирование белорусской границы. Они взлетают и садятся на аэродром на российской территории.

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