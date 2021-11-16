Министр обороны Белоруссии о российских базах: А зачем они здесь нужны

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин считает, что российские военные базы на территории страны не нужны.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, передает корреспондет «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Скажу словами нашего президента: а зачем они нам здесь нужны? Если у нас есть Союзное государство, у нас есть понятие региональная группировка войск, в которую входят все вооруженные силы Беларуси и часть сил и средств от РФ, которых, по нашим расчетам, вполне достаточно. Если будет необходимость, то вот же Россия – совсем рядышком, они все будут у нас на территории. А размещать дополнительно авиационные или еще какие-то базы не нужно. Наши соседи, не стесняясь, размещают базы, а мы почему-то… Потому что они нам здесь действительно не нужны. Мы выработали другой механизм с нашим стратегическим союзником. Мы готовим свои вооруженные силы в рамках учебно-боевых центров, где организовываем совместное дежурство, изучаем технику, опыт, где-то своим делимся. Поэтому никаких баз не будет, но если понадобится, здесь, как сказал президент, будет хоть вся российская армия. За свою землю мы будем стоять намертво и никому не позволим разговаривать с нами с позиции силы», – сказал Хренин.

В 2019 году Россия предлагала Белоруссии создать свою базу ВВС. Однако Минск отверг это предложение. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал это «неприятным эпизодом».

После Беломайдана и политического кризиса, в котором Россия поддержала Белоруссию, появилась надежда на то, что Минск изменит свою позицию по данному вопросу.

В качестве вероятной локации российской авиабазы назывался аэродром в Мачулищах. Там заменили плиты взлетно-посадочной полосы. В советские времена там располагались тяжелый бомбардировочный авиаполк и смешанная эскадрилья ПВО. В марте военнослужащие Белоруссии и России отработали в Мачулищах элементы совместного десантирования.

Ранее Лукашенко предложил рассмотреть вопрос о совместном дежурстве с участием российских самолетов, используя опыт 2014 года, когда проходил ЧМ по хоккею.

В разгар миграционного кризиса два самолета ТУ-22М3 воздушно-космических сил России осуществляют ежедневное патрулирование белорусской границы. Они взлетают и садятся на аэродром на российской территории.