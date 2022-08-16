Министр обороны Белоруссии заявил о поддержке СВО России на Украине

16.08.2022  15:41 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства перешла в горячую фазу.

Об этом сегодня на X Московской конференции по международной безопасности заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глобальная прокси-война за будущую модель мироустройства перешла в горячую фазу. Об этом сегодня на...

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«По нашему глубокому убеждению, специальная военная операция, вынужденно начатая Россией на территории Украины, – это не очередной рядовой локальный военный конфликт, а внешнее проявление глобального цивилизационного противостояния между Западом и Востоком. И здесь мы абсолютно солидарны с российскими коллегами…

Вывод мы делаем один: схватка развернута не на жизнь, а на смерть по всем фронтам. Если победит концепция глобализма, то Запад сохранит право диктовать остальным правила игры и свободно распоряжаться мировыми ресурсами. В противном случае странам «золотого миллиарда» придется расстаться с гегемонией и ресурсной базой. Именно за свою богатую жизнь они воюют на Украине руками украинцев», – убежден министр.

Он назвал Украину «пешкой в войне по доверенности» и спрогнозировал, что в дальнейшем такую же роль сыграют восточно-европейские государства, которые уже готовы начать войну против Белоруссии. Министр указал на наращивание войск со стороны Польши, Литвы и Украины у белорусских границ.

«Поэтому выполнение союзнических обязательств Республикой Беларусь в отношении действий РФ на Украине можете считать превентивной реакцией на угрозу развязывания против нас военной агрессии. Сегодня в горниле украинского военного конфликта продолжают ковать силы для войны против Белоруссии», – сказал Хренин.

Он указал на то, что на Украине создаются националистические воинские формирования, готовые развернуть гражданскую войну в Белоруссии, в которой будет скрытно участвовать Запад.

«Мы будем локализовать военную угрозу всеми имеющимися силами, в том числе превентивно», – резюмировал глава оборонного ведомства.

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