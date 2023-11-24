Министр обороны БиГ: «На территории Республики Сербской находятся военные лагеря с инструкторами из России»

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Глава оборонного ведомства Боснии и Герцеговины Зукан Хелез сообщил, что на территории сербского энтитета есть военно- тренировочные лагеря.

При этом, по словам министра, в них всем заправляют «некие люди из России», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Министр обороны БиГ Зукан Хелез обнаружил на территории Республики Сербской военизированные формирования (по Дейтонскому соглашению РС имеет право на собственную армию, но под давлением Верховного представителя – колониального надсмотрщика, сербские вооруженные силы были упразднены и образована общая армия страны, где всем заправляют бошняки). А также военно-тренировочные лагеря с российскими инструкторами.

«Они обнаружены, мы следим за ними и легко можем их ликвидировать», – заявил Хелез.

Этот демарш не остался без внимания посольства России в Боснии и Герцеговине:

«Мы совершенно не удивимся, если завтра русские будут следить за Хелезом под кроватью в его спальне. Его слова, как и он сам – не заслуживают более серьезного комментария, мы поняли это еще тогда, когда он посетил посольство России», – ответили российские дипломаты.