Министр обороны Болгарии призвал ужесточить русофобскую цензуру

Константин Серпилин.  
12.01.2024 10:57
  (Мск) , Москва
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Балканы, Болгария, Дзен, Политика, Россия, Русофобия


Болгарские СМИ и соцсети должны быть подвергнуты цензуре на предмет «российской дезинформации», а историческую науку следует преподавать таким образом, чтобы искоренялось чувство благодарности русским.

Об этом во время выступления перед «Атлантическим советом» в Вашингтоне заявил министр обороны Болгарии Тодор Тагарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Болгарские СМИ и соцсети должны быть подвергнуты цензуре на предмет «российской дезинформации», а историческую...

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«Нам нужно иметь возможность представить историю в её истинном значении болгарскому народу. Потому что поколение за поколением учили, что Россия – наш друг и освободительница, и мы должны быть внутренне благодарны ей за то, что она сделала. Несмотря на то, что в истории мы часто оказывались в различных конфликтных ситуациях, Россия так же часто преследовала свои собственные интересы в ущерб интересам болгарского народа. Таким образом, преподавание истории, это, прежде всего, образование.

Другое дело – уметь выявлять кампании дезинформации и пропаганды и находить наилучшие возможные способы противодействия этим кампаниям. В этом отношении нам нужно иметь возможность следить за пропагандистскими кампаниями дезинформации не только в традиционных СМИ, но и в социальных соцсетях, которые появляются новые день ото дня, и это меняет их влияние. И найти наиболее подходящие трактовки для противодействия этой дезинформации», – сказал Тагарев.

На вопрос, сработало ли это с болгарским народом, министр ответил, что «в какой-то степени да».

«В определённой степени нам удаётся противостоять этой дезинформации, но не всегда. Это тот тип конфликта, который происходит в информационном пространстве непрерывно», – добавил болгарский чиновник.

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