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Глава оборонного ведомства Черногории Драган Крапович провел встречу с председателем Военного комитета НАТО и советником по военным вопросам генсека Альянса адмиралом Робом Бауэром.

По словам Краповича, встреча с Бауэром – еще одна возможность продемонстрировать приверженность Черногории «заслуживающему доверия» членству в НАТО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе совместной пресс-конференции с натовским адмиралом Крапович заявил, что Черногория намерена показать свое участие в евроатлантической повестке путем помощи Украине.

«Ценности НАТО защищаются на Украине. Это был добрый сигнал, и стало ясно, что нынешнее правительство продолжит евроатлантический путь… Мы отправим своих солдат в Латвию и Болгарию, продолжим посылать бойцов в Косово и Ирак. Что касается российской агрессии против Украины, мы отправим солдат куда нужно, в соответствии с новыми задачами НАТО», – заявил черногорский министр.

По его словам Черногория намерена увеличить инвестиции в армию, указав, что на эти цели в этом году будет выделено более двух процентов бюджета страны.

В свою очередь, Бауэр заявил, что важно продолжать поддерживать «украинских братьев и сестер».

«Это не благотворительность, а инвестиции. Война на Украине повлияет на безопасность мира…. Если люди на Украине будут иметь демократические права, люди в России вскоре потребуют их», – бредил натовский адмирал.

Вступление в НАТО Черногории, которая до октябрьских событий 1917 года была традиционным союзником России и даже в начале XX века из солидарности с Санкт-Петербургом объявила войну Японии, произошло в 2017 году.