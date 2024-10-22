Министр обороны Франции открыл «форточку Овертона», допустив реализацию части «плана Зеленского»

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Первый канал телевидения Франции TF1. сообщает, что министр обороны Франции Себастьян Лекорню призвал обсудить наиболее контроверсионные предложения из украинского «плана победы».

По мнению министра, западным союзникам Киева необходимо обсудить вопрос размещения в Украине сил неядерного сдерживания России, как это предполагает «план победы» Владимира Зеленского.

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«Представление о прекращении огня для Киева поднимает вопрос о неядерном сдерживании, что позволяет предотвратить новую российскую агрессию, и это вопрос, который нужно обсудить уже сейчас», — сказал Лекорню в эфире канала TF1/LCI.

По его мнению, «план победы» Киева — это только начало политического пути по урегулированию военного конфликта.

«В риторике украинских властей наблюдается разворот к «военно-политическим» заявлениям, однако в какой-то момент Украина возобновит диалог с Россией, ведь «никто никогда не заявлял о капитуляции русских», – подчеркнул Лекорню.

«Сложность на данный момент заключается в том, что мы должны принять баланс сил», — пояснил Лекорню.

Отвечая на вопрос о том, должна ли Франция отправить войска в Украину, он сказал: «У нас были дебаты относительно подготовки».

По его словам, то, что происходит с Северной Кореей «является поворотным моментом».

«Очевидно, что отношения и взаимозависимости с Пхеньяном, который поставляет оружие в течение многих месяцев, а также с Тегераном, интернационализируют эту напряженность в сфере безопасности», — рассказал глава Минобороны Франции.

Лекорню также отреагировал на информацию об участии северокорейских военных в войне против Украины на стороне России.

«На данный момент только южнокорейская и украинская службы подтвердили эту информацию. Мы находимся в процессе ее документирования. Это достаточно серьезный факт, и мы не можем комментировать его без доказательств», — добавил он.

В то же время КНДР официально отрицает возможность участия своих военных в боевых действиях на Украине.