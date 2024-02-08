Министр обороны Германии на Балканах нападал на Россию, боснийских сербов и заставил Вучича оправдываться

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Глава оборонного ведомства Германии Борис Писториус совершает вояж по постюгославским странам, побывав в БиГ и Сербии и заехав в оторванный Западом от Сербии край Косово.

При этом в ходе своего визита немецкий чиновник постоянно делал провокационные заявления, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во время турне по Западным Балканам министр обороны Германии постоянно совершал громкие русофобские и сербофобские выпады. Так, в ходе визита в косовскую Приштину он пообещал, что Берлин выделит незаконным вооруженным формированиям косовских албанцев – так называемым Косовским силам безопасности (FSK), семь миллионов евро. А также увеличит оккупационный контингент в Косово до 250 бойцов.

В боснийском Сараево в ходе встречи с коллегой, бошняком Зуканом Хелезом он говорил об «опасности сепаратистских угроз, исходящих от политиков боснийских сербов». А также об «опасности возможного влияния России на Западных Балканах».

«Россия может использовать эту страну, а также все Балканы как тренировочный полигон для дестабилизации Запада…. Агрессивные действия России до сих пор встречали ясный ответ со стороны Запада, так будет и в будущем», – вещал немецкий гость.

В российском посольстве в БиГ дали официальный ответ на подобные наглые заявления Писториуса, в частности, напомнив немцу, что Берлин поддерживает своего соотечественника – нелегитимного надсмотрщика Запада за Боснией, не прошедшего процедуру согласования в Совбезе ООН, «Верховного представителя» Кристиана Шмидта.

«Если бы Германия уважала международное право, а не действовала, руководствуясь пресловутыми «правилами, на которых основан мир», то сделала бы все возможное, чтобы ее представитель, как следует из Дейтонских мирных соглашений, получил одобрение Совета Безопасности ООН», – заявили российские дипломаты.

И добавили, что Германия дестабилизирует ситуацию на Балканах, поддерживая самопровозглашенную «республику Косово» в нарушение резолюции 1244 СБ ООН.

В Белграде в ходе встречи с президентом Сербии Александром Вучичем Писториус заявил о том, что «для Сербии важно и необходимо продолжить расследование событий 24 сентября, и это имеет решающее значение».

Напомним, что в тот день вооруженная группа косовских сербов попыталась повторить поход группы Игоря Стрелкова на Донбасс и закрепиться на севере края, но была выбита оттуда превосходящими силами косовских боевиков.

Также глава министерства обороны Германии заявил, что Сербии важно сократить военное присутствие на границе с Косово.

Комментируя указ об отмене албанскими сепаратистами хождения сербского динара в Косово, он заявил, что «процесс должен быть организован так, чтобы никто не пострадал», и что для этого должен быть организован «переходный период».

«Мы исходим из того, что Сербия не будет поддерживать возможные тенденции к отделению Республики Сербской, но будет выступать за целостность и суверенитет Боснии и Герцеговины», – добавил Писториус.

Он также заявил, что ЕС и НАТО однозначно поддерживают Украину:

«Санкции являются важным инструментом в этом вопросе, к которому Сербия, как кандидат на членство в ЕС, должна присоединиться. Господин Президент, голосование Сербии на Генеральной Ассамблее ООН стало сильным знаком в этом направлении. Давайте вместе выступим за скорейшее окончание войны и за то, чтобы Украина жила в мире», – сказал немец Вучичу.

Он намекнул на то, что Сербия присоединилась к антироссийским резолюциям ООН, но не к антироссийским санкциям ЕС.

В свою очередь, Вучич отчитался о том, что расследование событий на севере Косово идет своим чередом, но попросил Германию подключиться к расследованию нападений на сербов в Косово. Также он отметил, что экономическое влияние России в Сербии несравнимо меньше, чем влияние Германии.

Вучич заявил, что в Сербии не так много граждан России, добавив, что те, кто там находятся, в основном настроены против президента России Владимира Путина. Он также обратил внимание на то, что не встречался с президентом России Владимиром Путиным в течение последних двух лет, за исключением одного «случайного и краткого» момента на саммите в Китае.

«Мы не ставим под угрозу сотрудничество с Украиной, я буду присутствовать на саммите Западных Балкан и Украины, который состоится в ближайшее время. У нас очень правильные отношения с украинским руководством», – добавил Вучич.