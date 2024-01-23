Министр обороны Германии: У ЕС нет мощностей для миллиона снарядов Украине

Анатолий Лапин.  
23.01.2024 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, ЕС, Украина, Экономика


В Евросоюзе нет такого количества производственных мощностей, чтобы выпустить обещанные для Украины боеприпасы.

Об этом в эфире телеканала «2DF» заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евросоюзе нет такого количества производственных мощностей, чтобы выпустить обещанные для Украины боеприпасы. Об...

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По мнению Писториуса, обещать это было наивно, потому что и сейчас такие объемы произвести невозможно.

«Этой инициативе по производству боеприпасов уже почти год. Я предупреждал тогда, что это большие ожидания, которые этим [обещанием] вызываются. И, возможно, следует иметь в виду, что может ли вообще оборонная промышленность сделать это так быстро. Оказывается, что это не правда, невозможно, потому что производственных мощностей просто еще нет. Мы растем, но и сейчас это невозможно», – заявил Писториус.

Напомним, в марте прошлого года Брюссель заявил, что поставит Украине в течение прошлого года миллион снарядов. Позже оказалось, что Киев получил порядка 30% от обещанного.

Недавно еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка и оборонной промышленности Тьерри Бретон заявил, что к цифре миллион боеприпасов удастся подойти к марту-апрелю уже этого года.

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