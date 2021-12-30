Министр обороны и экс-президент Болгарии выступили против размещения контингента НАТО на территории страны

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Экс-президент Болгарии Георги Пирванов приветствовал позицию министра обороны страны Стефана Янева, который заявил, что размещение сил НАТО в Болгарии создаст напряженность в регионе.

Ранее Янев заявил, что не видит необходимости в размещении дополнительных сил НАТО в Болгарии из-за возможной эскалации напряженности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пирванова, Болгария всегда проявляла солидарность с НАТО – в случае Ирака, Афганистана, Балкан (когда Болгария согласилась открыть свое воздушное пространство для самолетов НАТО во время бомбардировки Югославии в 1999 году) в совместных миссиях. Однако в данном случае речь идет о создании напряженности во всем регионе.

«Но нас не следует просить проявлять солидарность, когда речь идет о соседях, потому что нам необходимо поддерживать добрососедские и дружеские отношения», – сказал порталу «Эпицентр» бывший президент Болгарии.

Он также сослался на заявление премьер-министра Болгарии Кирилла Петкова, который сказал, что заявление Янева было его личным мнением, а не позицией всей страны. Пирванов считает, что в случае конфликта Петкова и Янева министр обороны получит поддержку населения.

«Все возможно, но я думаю, что в этом случае министр Стефан Янев получит поддержку народа», – сказал экс-президент.

Ранее министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что не видит необходимости в размещении дополнительных сил НАТО в Болгарии из-за возможной эскалации напряженности.

Отвечая на критику в свой адрес, Янев объяснил, что это его личная позиция. После этого премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что страна, как член НАТО, придерживается по этому вопросу позиции Североатлантического альянса.