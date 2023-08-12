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«Я верю в коллективную оборону НАТО, поскольку практика показывает, что войны в странах-членах НАТО не было» – заявил министр обороны РМ Анатолий Носатый в передаче на портале deschide.md.

Чиновник заявил, что за прошедшие годы властям Молдовы удалось расширить сотрудничество с военным блоком НАТО, увеличив количество проектов Альянса, которые осуществляются стране.

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В то же время, он утверждает, что для вступления в НАТО необходимо изменить Конституцию и подготовить для этого общество. Статья 11 Конституции РМ декларирует нейтральный статус Республики Молдова. Согласно опросам общественного мнения, около 60% граждан выступают за сохранение нейтралитета и против вступления Молдовы в какие-либо военные блоки.

«Юридический или политический статус зависит от нескольких факторов. Во-первых, Конституция Республики Молдова, во-вторых, подготовка общества к принятию этого сотрудничества, что, по-моему, продолжается. Я лично верю в коллективную оборону, потому что практика показывает, что войны в странах-членах НАТО не было. Страны-члены НАТО находятся в большей безопасности от опасностей и угроз, исходящих извне. Это может быть примером для многих для анализа», — заявил министр.

Странно, что министр обороны Молдовы ничего не знает о так называемой операции «Атилла», то есть о греческо-турецком конфликте 1974 года, в результате чего погибли тысячи военных и гражданских лиц с обеих сторон. И Турция, и Греция на тот момент являлись членами НАТО. Это в очередной раз говорит о профессиональной компетенции членов команды Майи Санду.