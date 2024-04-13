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Хоть Россия и не представляет военной опасности для Республики Молдова, но ведёт через пророссийских игроков гибридную войну, которая может усилиться в связи с референдумом по вступлению ЕС и грядущими президентскими выборами, заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый в интервью изданию Adevărul.

«Я не собираюсь их рекламировать. К сожалению, есть такие персонажи, которые ездят в Кремль, в Москву, получив указания. Другие едут в Иерусалим, третьи – на Кипр и в другие места, откуда они получают указания, откуда они получают финансы для дестабилизации».

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Чиновник не считает «гибридной угрозой» лиц, постоянно посещающих Вашингтон и Киев, а также Бухарест, Брюссель, Вильнюс и другие НАТОвские столицы. Представители этого лагеря громче всех кричали о «диктатуре» в прежние годы, когда государство пыталось упорядочить влияние на политику лиц, получающих финансирование из западных стран.

Министр дал понять – против неугодных режиму будут репрессии:

«С коллегами из всех государственных институтов мы скоординированно работаем над тем, чтобы не допустить дестабилизации ситуации. У Министерства обороны, исходя из его предназначения, более конкретная миссия. Внутренними делами занимаются Министерство внутренних дел и Служба информации и безопасности. Мы сотрудничаем с ними. Мы готовимся к нашей основной миссии – защите страны от возможных военных агрессий против независимости, целостности и суверенитета государства».

При этом, по его мнению, возможное продвижение российской армии не должно вызывать беспокойства.

«Не стоит слишком волноваться по поводу ситуации в данный момент, поскольку никаких серьезных изменений не наблюдается. Понятно, что с изменением климатических условий можно будет лучше маневрировать на поле боя. Мы ожидаем серьезного противостояния, и это очевидно, идет третий год борьбы. Обе стороны будут стремиться к результатам за этот период», – сказал Носатый.