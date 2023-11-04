Министр обороны Нидерландов: «Украина не имеет возможности остановить войну»

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Западу следует продолжать поддержку Украины, чтобы она смогла воевать и дальше.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

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«Мы не можем остановиться. Мы будем продолжать, и мы должны продолжать», – сказала она о поддержке Украины в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Новое время»

Впрочем, уверенности, что эту поддержку продолжат США, министр, отвечая на соответствующий вопрос, не высказала.

«Я могу говорить только за свою страну. И, конечно, не за страны-партнеры. США — очень важная страна для вас и для всех нас. Но я думаю, что они также являются ценным партнером в НАТО, мировой державой. Я думаю, что это не в их интересах, чтобы Россия была каким-то образом вознаграждена за этот вид агрессии», – выразила надежду Оллонгрен.

По ее словам, Украине ни в коем случае нельзя прекращать воевать.

«Ну, я знаю одно наверняка. Если Россия завтра прекратит воевать, то война закончится. Если Украина перестанет воевать, то Украины больше не будет. Следовательно, у вас нет возможности остановить эту войну в данный момент, и вы не можете вести войну без поддержки ваших партнеров», – подчеркнула министр.