Министр обороны открытым текстом призвал Зеленского забыть о старых границах
Владимиру Зеленскому на фоне успехов российской армии нужно признать нереальность ранее объявленных целей Украины о возвращении к прежним границам.
Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зеленский знает, что после трех лет войны цели, которые он поставил перед собой, должны измениться. Он не может получить всё», – сказал чиновник в интервью журналу «Corriere della Sera».
Министр обороны добавил:
«В определенные моменты международная политика требует, чтобы некоторые принципы справедливости были отложены в сторону и склонялись к Realpolitik».
При этом Крозетто признал, что у Евросоюза нет лидера, который мог бы представлять всё объединение на переговорах по Украине:
«У ЕС нет внешней политики, нет лидера, избранного нацией. Он не имеет должного значения, не может сравниться ни с США, ни с Россией».
