Министр обороны открытым текстом призвал Зеленского забыть о старых границах

Михаил Рябов.  
15.08.2025 09:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 695
 
Дзен, ЕС, Италия, Политика, Украина


Владимиру Зеленскому на фоне успехов российской армии нужно признать нереальность ранее объявленных целей Украины о возвращении к прежним границам.

Об этом заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимиру Зеленскому на фоне успехов российской армии нужно признать нереальность ранее объявленных целей Украины...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Зеленский знает, что после трех лет войны цели, которые он поставил перед собой, должны измениться. Он не может получить всё», – сказал чиновник в интервью журналу «Corriere della Sera».

Министр обороны добавил:

«В определенные моменты международная политика требует, чтобы некоторые принципы справедливости были отложены в сторону и склонялись к Realpolitik».

При этом Крозетто признал, что у Евросоюза нет лидера, который мог бы представлять всё объединение на переговорах по Украине:

«У ЕС нет внешней политики, нет лидера, избранного нацией. Он не имеет должного значения, не может сравниться ни с США, ни с Россией».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить