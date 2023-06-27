Министр обороны принёс на доклад Лукашенко макет ядерной бомбы

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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин пришел на доклад к президенту Александру Лукашенко с макетом ядерной бомбы.

Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Разрешите мне выполнить одну миссию…» – начал Хренин.

«Бомбу привез?!» – угадал Лукашенко.

«Так точно. Разрешите вам вручить символично – первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе», – доложил генерал.

«Так это старая. Современная по-другому смотрится», – разочарованно отметил президент

«Чтобы символично было, что это у нас все находится. Это копия самой первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе», – пояснил Хренин.

«Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически», – ответил Лукашенко.