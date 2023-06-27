Министр обороны принёс на доклад Лукашенко макет ядерной бомбы

Елена Острякова.  
27.06.2023 15:23
  (Мск) , Москва
Просмотров: 491
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен


Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин пришел на доклад к президенту Александру Лукашенко с макетом ядерной бомбы.

Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин пришел на доклад к президенту Александру Лукашенко с макетом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Разрешите мне выполнить одну миссию…» – начал Хренин.

«Бомбу привез?!» – угадал Лукашенко.

«Так точно. Разрешите вам вручить символично – первая ядерная бомба, которая была изобретена в 1949 году в Советском Союзе», – доложил генерал.

«Так это старая. Современная по-другому смотрится», – разочарованно отметил президент

«Чтобы символично было, что это у нас все находится. Это копия самой первой ядерной бомбы, которая была изобретена в Советском Союзе», – пояснил Хренин.

«Пусть наши враги не думают, что мы тут символизмом занимаемся или уж очень радуемся по поводу ядерного оружия. Это просто символически», – ответил Лукашенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть