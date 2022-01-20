Министр обороны: Россия может отбросить НАТО до Берлина

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Новости Украины

Если НАТО даст слабину и откажется от Украины, то Москва пойдёт дальше и будет настаивать на уходе альянса с территории всех стран, ранее входивший в Варшавский договор.

Об этом в интервью BBC заявил министр обороны Украины Алексей Резников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Журналист напомнил заявления российской стороны о том, что если НАТО предложит Украине членство, то это будет фундаментальной угрозой безопасности России.

«Он [Владимир Путин] не шутит и не играет в покер. Это очень сильные и реальные ощущения России. Не так ли?» – спросил журналист.

«Но следующими аргументами с их стороны будут страны Балтии, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия. Они напомнят вам о Варшавском договоре. И следующей целью, возможно, будет Берлинская стена. Берлинская стена пала, и русским придёт на ум новая закуска – Восточный и Западный Берлин», – ответил Резников.