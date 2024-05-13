Министр обороны Румынии отказывается передавать Украине систему Patriot

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Глава румынского оборонного ведомства Анджел Тылвэр имеет большие опасения по поводу передачи Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Об этом заявил глава правительства Румынии Марчел Чолаку. По его словам, он не обсуждал этот вопрос с президентом Клаусом Йоханнисом, а окончательное решение примет Высший совет национальной обороны Румынии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы три страны, обладающие системой Patriot – это Польша, Румыния и Германия. Мы знаем позицию Германии. Г-н Туск является премьер-министром Польши. В нашей стране, согласно Конституции, верховным главнокомандующим армией является президент Клаус Йоханнис. У меня еще не было дискуссий после визита президента в США. У меня были переговоры с министром обороны. У министра обороны есть большие сомнения по поводу передачи этой системы, одной из систем, которые должны быть переданы Украине», – заявил Марчел Чолаку в воскресенье вечером в эфире телеканала Antena 3.

Он добавил, что такое решение должен принимать Высший совет национальной обороны.

«Я твердо убежден, что мы примем мудрое решение, касающееся Румынии», – отметил Чолаку.

Глава Румынии Клаус Йоханнис заявил в ходе встречи с президентом США Джо Байденом, что Румыния может рассмотреть передачу Украине одного из своих комплексов Patriot. Хотя Румыния сегодня эксплуатирует только одну батарею Patriot, Йоханнис сказал, что речь идет о другой батарее, которая почти готова к использованию.

После просьб президента Украины Владимира Зеленского правительства стран ЕС в прошлом месяце призвали предоставить Киеву дополнительные системы ПВО.