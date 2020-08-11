Министр обороны Сербии: Международное сообщество потерпело фиаско в Косово

11.08.2020, Белград, Алекей Топоров

Глава сербского оборонного ведомства Александр Вулин ответил на провокационные обвинения Приштины в том, что подразделения сербской армии пересекли административную границу Косово.

Об этом министр обороны Сербии рассказал телеканалу Pink, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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После того, как в минувшую пятницу армейские подразделения сербской армии, согласно достигнутым еще в 2008 году договоренностям провели совместное патрулирование административной границы с представителями оккупационного контингента KFOR (в этот раз с турками и американцами) от села Муховац до села Донье Карачево, на Белград посыпались обвинения от албанских сепаратистов.

В частности, Приштина заявила, что сербская армия пересекла административную границу в Карачево и «зашла на территорию Республики Косово».

«То, что до этого происходило годами, произошло и сейчас, потому что наша армия осуществляет совместное патрулирование одновременно с представителями KFOR и движется по четко определенной линии, которая согласована заранее, – прокомментировал ситуацию Александр Вулин. – Они хотели бы, чтобы это была граница, и не было сербской армии, они бы патрулировали сами или, если бы они были третьей стороной (армия, KFOR и полиция)….

Однако это не граница, а административная линия, и сербская армия имеет соглашение только с KFOR, чью структуру и способ функционирования мы признаем, в то время как все остальное может представлять угрозу безопасности. Незаконного перехода не было».

Совместный патруль Армии Сербии и KFOR

По мнению Вулина, Приштина снова подвергает информационным атакам сербскую армию, чтобы привлечь к совместному патрулированию представителей косовской полиции или Сил безопасности Косово, однако Белрад подписывал соглашение с KFOR, и будет работать только с ним.

Александр Вулин

При этом министр обороны Сербии считает, что подобнее поведение албанцев связано с тем, что международное сообщество и международные договоренности терпят поражение в Косово. И подтвердил свой тезис на примере проблемы возвращения сербских беженцев в край.

«250 тысяч сербов до сих пор не могут вернуться. Процент населения, возвращающегося в свои дома после войны, является самым низким по планете, хотя именно в этом вопросе международное сообщество выступает в качестве гаранта.

Более 40 тысяч различных исков по поводу отобранной сербской собственности лежат в ящиках судов и не рассматривается. Сербов убивают с момента появления международного контингента в крае и до сегодняшнего дня», – добавил Вулин.