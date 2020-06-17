Министр обороны Сербии наградил военного атташе России памятной медалью
Глава оборонного ведомства Сербии Александр Вулин вручил покидающему свой пост военному атташе РФ полковнику Андрею Собакину памятную медаль страны «За выдающийся вклад в укрепление системы обороны» страны.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Сербии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Министр обороны Сербии Александр Вулин встретился с новым военным атташе РФ в Сербии генерал-майором Александром Зинченко и его уходящим предшественником полковником Андреем Собакиным, которому вручил памятную медаль, поблагодарив последнего «за значительный вклад в укрепление сотрудничества в области обороны между нашими дружественными странами».
Также в мероприятии принял участие посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
«Я благодарю Россию за постоянную поддержку процесса сохранения территориальной целостности Сербии и наших национальных интересов, – заявил Вулин. – И очень рад удостоиться личного приглашения министра обороны Российской Федерации генерала Сергея Шойгу посетить Парад Победы. Это очень важно именно сейчас, когда предпринимаются попытки пересмотреть историю и переписать исторические факты».
По словам министра Вулина, назначив генерала Зинченко на должность посланника обороны, Российская Федерация показала, что она придает большое значение отношениям с Сербией. Он выразил уверенность в том, что новый атташе внесет большой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества в области обороны между Сербией и Россией, пожелав генералу Зинченко успехов в новой должности.
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