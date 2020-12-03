Министр обороны Сербии заявил о потребности страны в резком увеличении военного производства

03.12.2020, Белград, Алексей Топоров

Новый министр обороны Сербии Небойша Стефанович считает, что военного внеблокового нейтралитета страны можно добиться только при наличии современной и сильной армии.

Об этом глава оборонного ведомства сообщил журналу «Одбрана», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только сильная армия и сильное государство могут быть нейтральными в военном отношении, – заявил Стефанович. – Наша работа состоит в том, чтобы поддержать стратегическое обязательство Сербии оставаться нейтральной, полагаться на себя, быть суверенным и независимым государством, которое принимает собственные решения, собственной армией, достаточно боеспособной, чтобы быть гарантом безопасности граждан.

Знать, что Армия Сербии может выполнить любую поставленную перед ней задачу и быть оплотом перед всеми угрозами безопасности страны, от, скажем, классических военных угроз до современных киберугроз».

Министр обороны поставил перед ведомством цель улучшить оснащение военных, а также повысить им жалованье.

«Помимо модернизации фондов, одной из первостепенных задач, которую мы, безусловно, хотим выполнить в ближайший период, является повышение уровня жизни военных, – сказал министр обороны. – Я разговаривал с президентом о том, что помимо пятипроцентного увеличения жалованья, которое государство уже запланировало, у нас предусмотрено значительное повышение, которое повлияет на уровень солдат и сержантов, менее – на офицеров.

Мы должны работать над улучшением уровня жизни, чтобы стимулировать людей идти в армию и оставаться в ней. Важный сегмент – это закупка новой формы, обуви и снаряжения, всего, что важно для каждого солдата, и, конечно же, оснащение наших спецподразделений».

Небойша Стефанович отметил, что при его предшественнике – Александре Вулине, произошло возрождение сербского военно-промышленного комплекса, однако, чтобы удовлетворить потребности армии, оборонная промышленность должна работать интенсивнее.

«Я видел, что в предыдущий период было вложено много. Но нужно еще сильнее запустить эти циклы. Мы убеждены в том, что отечественная промышленность, ориентированность на собственные силы, соответствуют стратегическому видению Генерального штаба и Министерства обороны с точки зрения оснащения армии.

Однако необходимо ускорить процессы. Я считаю, что нам нужно производить больше вооружений, необходимых для армии, быстрее, и нельзя допустить, чтобы в год производилось всего несколько моделей.

Для нас важно, чтобы отечественная промышленность могла получать средства, и чтобы мы могли закупить все, что нужно для армии в нашей стране, и не зависеть от зарубежных стран», – добавил министр обороны Сербии.